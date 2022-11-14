Рим, 14 ноября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Италии и Франции необходимо вести диалог «по всем направлениям», к такому выводу пришли в телефонном разговоре президенты двух стран Серджо Маттарелла и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе формального главы итальянского государства 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Речь идет как о двустороннем сотрудничестве, так и об отношениях в разрезе Евросоюза, сказано в пресс-релизе.

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Стоит отметить, что Маттарелла придерживается по вопросу о нелегальной миграции иной, нежели правительство страны, более «либеральной» позиции.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.