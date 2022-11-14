Нью-Йорк, США, 14 ноября 2022, 21:44 — REGNUM Резолюция о том, что Россия должна платить «репарации» Киеву, принята на сессии ГА ООН 14 ноября. За этот документ проголосовали 94 страны. Против инициативы были 14 стран, воздержались — 73.

Заседании сессии ГА ООН
Заседании сессии ГА ООН
United Nations

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня возобновилось обсуждение проекта антироссийской резолюции, которой страны Запада (в том числе Канада) предложили создать механизм по взиманию «репараций» с РФ в польщу Киева.

Российская сторона назвала эту инициативу незаконной, противоречащей полномочиям ГА ООН и попыткой украсть у России её активы, замороженные на Западе санкциями.

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