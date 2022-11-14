Донецк, , 22:17 — REGNUM О смерти участника операции по прорыву блокады Ленинграда, почётного гражданина Донецкой Народной Республики Гусмана Ибрагимовича Сафина 14 ноября в своём телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 98-м году жизни.

«Гусман Ибрагимович Сафин навсегда вошёл в историю России и Донбасса. И память о нём как о воине-освободителе сохранят будущие поколения», — выразил уверенность Денис Пушилин.

Гусман Ибрагимович активно участвовал в работе с молодёжью, передавая юному поколению свои опыт, знания и воспоминания о Великой Отечественной войне, о беспримерном подвиге советского народа в противостоянии с фашизмом.