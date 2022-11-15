Москва, , 19:56 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что властям Вьетнама нужно занять четкую позицию относительно ситуации на территории бывшей УССР. Об этом, как сообщает агентство DPA, Шольц заявил во время визита в Ханой.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик указал на то, что немецкая сторона хотела бы ясности в указанном вопросе от вьетнамской стороны, а российская специальная военная операция якобы «нарушает международное право».

Он также добавил, что «небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности».

Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему Германию должна волновать позиция Вьетнама относительно ситуации на территории б. УССР, а Вьетнам — должен выражать свою «четкую» позицию относительно ситуации на территории б. УССР? Иные напомнили, что Штаты творили во время войны во Вьетнаме…

«У них ещё осталась чёткая позиция по Соединенным Штатам Байдена», — написал Олег.

«Ну Вьетнам может… занять четкую позицию. Только Шольцу она может не понравиться», — добавил Олег М.

«Вьетнам помнит, кто не дал стереть его с лица земли…» — пишет Ольга Х.

«Ну ему-то какое дело? Где Германия и где Вьетнам? У страны может быть свое мнение. Может же Вьетнам РФ поддерживать или обязательно [киевский режим]?» — задалась вопросом Галина.

«Посмотрим, как запоет Шольц, когда в Германии будет конкретно минусовая температура», — отреагировал Алекс С.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

«Вьетнам, который американцы жгли напалмом?» — поинтересовалась Natalija S.

«А какое дело Вьетнаму к [киевскому режиму]? Почему европейцев так заботят военные действия на [территории б. УССР], тогда как США вторгались и вторгаются в другие страны практически весь период своего существования? Список их вторжений в другие страны огромен, а туда ведь не входит вмешательство через спецслужбы!» — прокомментировал Mfaired17.

«Где Вьетнам, где [киевской режим] и где Германия!» — написал Бусик.

«А как давно они Вьетнам стали спрашивать?» — поинтересовалась Инна А.

«Сонгми (массовое убийство в Сонгми — М. Р.), напалм (бомбардировка ВВС США Вьетнама напалмом — М. Р.), «орандж» (применение США во время войны во Вьетнаме смеси дефолиантов и гербицидов «Agent Orange» — М. Р.), вертолеты над бамбуковыми хижинами. Живы ещё во Вьетнаме [те], кто там был, все помнят. Как и дети-калеки, родившиеся уже после обработки джунглей «оранджем». Вьетнамцы прагматичны и не хотят ссориться с Западом, но и с Россией — тоже», — написал Кот Батон.

Массовое убийство в Сонгми Ronald L. Haeberle

«Вьетнам американцы уже бомбили, какая им ещё позиция нужна?» — не понимает «помню, горжусь!».

«Чего? Шольц забыл, как безнаказанно вьетнамцев выжигали напалмом… Забыл, кто это делал?» — задалась вопросом Елена.

«Может, Вьетнам сам там как-то разберётся», — добавила Olga V.

«А позиция не принимать никакую позицию — это не ясная позиция?» — задал встречный вопрос Ev.

«Они точно больные… США Вьетнам бомбили. Неужели думают, что все всё забыли», — отреагировала Marina P.

«Вьетнамцы-то уж помнят, надеюсь, откуда смерть приходит», — подытожил Vладимир Z.