Москва, 14 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Поклонники известного видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) опубликовали результаты работы нейросети Midjorney, которая объединила фотографию кинокритика со снимками актёров, которых он часто упоминает в своих роликах. Изображения были выложены 14 ноября на портале Pikabu.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

Пользователи платформы узнали, как выглядят «гибриды» Баженова с актёрами Александром Невским, Данилой Козловским, режиссёром Никитой Михалковым и другими известными фигурами, которых Баженов упоминает в своих видео. На момент написания этой новости пост набрал на Pikabu более 5 тыс. лайков, 222 тыс. просмотров и 230 комментариев.

Напомним, в октябре 2022 года BadComedian похвалил картину «Ирония судьбы в Голливуде», которую снял Марюс Вайсберг. Тогда Баженов отметил, что эта работа является лучшей в картине режиссёра и при этом лучшим ремейком «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова.