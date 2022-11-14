Рим, 14 ноября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Три миллиона жителей Италии вынуждены просить о помощи для того, чтобы купить еду, таковы опубликованные 14 ноября итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Многие из тех, кто из-за энергокризиса в 2022 году потерял работу или доходы, не имели никаких накоплений, жили только на зарплату — речь идет в первую очередь о торговцах и ремесленниках, отметили эксперты.

В то же время растут и объемы собираемой в Италии помощи, в том числе продовольственной, добавили в Coldiretti.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.