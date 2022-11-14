Москва, 14 ноября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Банк России считает, что укрепление рубля, которое наблюдалось весной 2022 года, ещё не исчерпало влияния на динамику инфляции в стране. Об этом говорится в опубликованном 14 ноября ежемесячном обзоре регулятора «Динамика потребительских цен».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«С середины года обменный курс колеблется в умеренном диапазоне. Влияние укрепления, произошедшего весной, на текущую ценовую динамику уменьшается, но пока полностью не исчерпано», — говорится в материале.

В ЦБ отмечают, что в октябре рубль несколько ослаб к доллару (на 1,8%) и евро (на 0,5%), при этом укрепился к юаню (на 0,7%). В среднем за последние три месяца рубль к доллару подешевел на 0,6% в сравнении с предыдущими тремя месяцами, но укрепился к евро (на 3,6%) и юаню (на 3,5%).

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2022 года с учётом переноса индексации тарифов ЖКХ с будущего года на декабрь составит 12–13%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году она должна снизиться до 5–7%, а в 2024 году — вернуться к целевому показателю в 4%.