Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM Курсы начальной военной подготовки смогут пройти не только жители Ростова-на-Дону, но и Ростовской области. Донские власти рассматривают возможность открытия таких занятий в других городах региона. Об этом на телеканале «Дон 24» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инженерная подготовка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Что касается возможности организовать курсы начальной военной подготовки в других местах, мы это изучаем, но должны быть созданы определённые условия. Не везде есть места для прохождения курсов по военной подготовке. Если есть необходимость, мы готовы помочь в организации перевозки людей для участия в этих курсах», — сказал Голубев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на данный момент двухдневные курсы военной и медицинской подготовки желающие могут пройти на базе военно-учебного центра Донского государственного технического университета. Кроме того, навыки оказания первой медицинской помощи можно получить на базе медицинских учреждений Ростова-на-Дону.

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