Екатеринбург, , 21:10 — REGNUM В Свердловской области за январь–октябрь самозанятые уплатили в бюджет 800 млн рублей налогов. Об этом заявила 14 ноября замруководителя областного управления ФНС России по региону Лидия Исаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Налоги

Для сравнения, за весь 2021 год они заплатили в целом порядка 500 млн. Как уверяет Исаева, сумма поступлений постоянно растёт.

По данным налоговой службы, в Свердловской области такой налог действует с 2020 года. Самозанятыми официально являются уже 170 тыс. человек.