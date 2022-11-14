Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Актёр Дэвид Харбор рассказал об опыте работы с режиссёром Нилом Бломкампом над фильмом на основе серии видеоигр Gran Turismo. Об этом 14 ноября сообщает портал Collider.

Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США

Звезда фантастического сериала «Очень странные дела» отметил, что ему очень понравилось сотрудничать с автором «Района № 9». «Нил такой классный и такой хороший режиссер, что работать над этим фильмом было очень приятно», — сказал Харбор, добавив, что ему не терпится увидеть результат их совместных усилий на экране.

Напомним, в проекте экранизации Gran Turismo кроме Дэвида Харбора участвуют Орландо Блум, Дэррен Барнет («Спецназ города ангелов», «Мыслить как преступник»), Арчи Мадекве («Видеть»), Дэниел Пуиг («Наоми»), Джоша Страдовски («Колесо времени») и другие. Премьера фильма запланирована на 11 августа 2023 года.

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