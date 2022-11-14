Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM Жители микрорайона №10 Железнодорожного района Ростова-на-Дону подали коллективный иск в суд к правительству Ростовской области. Они требуют отменить постановление об утверждении маршрута Западной хорды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что горожане выступают категорически против грядущего сноса части деревьев в Кумженской роще, трёх десятков частных жилых домов. Также люди уверены, что транспортная артерия пролегает по территории захоронения защитников Ростова-на-Дону — воинов 1943 года.

Ранее жители Ростова-на-Дону уже обращались к донским властям с требованием пересмотреть маршрут Западной хорды. Однако не были услышаны. Чиновники назвали выбранный маршрут самым оптимальным.

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Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2022 года министерство транспорта Ростовской области объявило о начале подготовительных работ к строительству завершающего участка Ростовского транспортного кольца — Западной хорды. До конца 2022 года планируется провести переустройство попадающих в зону дорожного строительства коммуникаций. Непосредственно к строительным работам планируется приступить весной 2023 года.

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