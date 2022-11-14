Бухарест, , 21:04 — REGNUM Правительство Румынии объявило о реализации принципиально новой программы по укреплению зданий на случай землетрясений в сейсмически опасных зонах страны. Об этом 14 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Землетрясение aitoff

По словам румынского министра развития Аттилы Чеке, программа предусматривает выделение дополнительных средств на капитальный ремонт десятков тысяч строений в уездах Вранча, Бузэу и других районах, где регулярно происходят колебания земной поверхности. Кроме того, власти намерены укрепить фундаменты зданий в Бухаресте.

Аттила Чеке «Сегодня две трети [нашей] страны подвержены сейсмическому риску. Наша задача — минимизировать такие риски».

Чеке подчеркнул, что в первую очередь государственные деньги пойдут на укрепление зданий детсадов, школ и больниц. Общая сумма предоставляемых средств не разглашается.

Напомним, только с начала нынешнего года на территории Румынии произошло более 160 землетрясений магнитудой от 1,5 до 5,3.

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