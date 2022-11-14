В Румынии стартует программа по укреплению зданий на случай землетрясений
Бухарест, 14 ноября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о реализации принципиально новой программы по укреплению зданий на случай землетрясений в сейсмически опасных зонах страны. Об этом 14 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По словам румынского министра развития Аттилы Чеке, программа предусматривает выделение дополнительных средств на капитальный ремонт десятков тысяч строений в уездах Вранча, Бузэу и других районах, где регулярно происходят колебания земной поверхности. Кроме того, власти намерены укрепить фундаменты зданий в Бухаресте.
Чеке подчеркнул, что в первую очередь государственные деньги пойдут на укрепление зданий детсадов, школ и больниц. Общая сумма предоставляемых средств не разглашается.
Напомним, только с начала нынешнего года на территории Румынии произошло более 160 землетрясений магнитудой от 1,5 до 5,3.