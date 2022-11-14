Рим, 14 ноября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. С 14 ноября в Риме начинается отопительный сезон, соответствующее распоряжение утвердила мэрия города.

Donarreiskoffer Рим. Италия

В ближайшие дни, согласно прогнозам метеорологов, ожидается заметное понижение температуры в Риме (в последние дни она держится на уровне от +15 до +20 градусов).

На первом этапе батареи могут быть включены в течение не более чем четырех часов в день. В дальнейшем, с 21 ноября по 31 марта 2023 года, в дневное время (с 5 до 23 часов) максимальная продолжительность работы систем отопления должна будет составлять 10 часов.