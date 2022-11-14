Сыктывкар, , 22:15 — REGNUM В 2023 году власти Коми увеличат размер выплаты, начисляемой труженикам тыла к Дню Победы, с трех до пяти тысяч рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в правительстве республики.

Пять тысяч рублей Oka-info.ru

Согласно постановлению правительства республики, труженики тыла, которые работали в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, получат по пять тысяч рублей. В 2025 году размер выплаты в республике планируют увеличить до семи тысяч рублей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославской области будет введена выплата для «детей войны».