Бухарест, , 20:59 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев в Румынии десятки тысяч ответственных квартиросъемщиков и владельцев частных домов, а также руководители церковных общин смогут рассчитывать на получение дополнительных компенсаций для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 14 ноября со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Николае Чукэ Mapn.ro

По словам Чукэ, речь идет о выделении специальных субсидий для многодетных семей, инвалидов детства и священнослужителей. «Наша задача – максимально облегчить бремя соответствующих выплат для относительно небогатых наших сограждан», – сказал чиновник.

Предполагается, что сумма подобных компенсационных выплат составит около 35% действующих тарифов на электроэнергию и отопление. Проект постановления «О субсидиях» одобрен в правительстве Румынии. В ближайшее время документ будет рассмотрен в парламенте страны.

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