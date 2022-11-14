Жюли Дельпи собирается снять фильм о сирийских беженцах во Франции
Париж, 14 ноября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Франко-американская актриса и режиссёр Жюли Дельпи готовит авторскую комедию под названием The Barbarians. Об этом сообщило издание Variety.
«Фильм будет посвящен сирийским беженцам во Франции. Зрителей ждет уникальная атмосфера. Это смешная черная комедия», — сказала Дельпи. Актриса также отметила, что до нее созданием лент на подобную тему занимались многие режиссеры, однако она уверена, что ее проект окажется уникальным.
Ожидается, что Дельпи не только выступит в качестве режиссера и сценариста, но также сыграет главную роль в предстоящей кинокартине.
Напомним, Жюли Дельпи снималась в таких фильмах, как «Перед закатом», «2 дня в Париже», «Маменькин сынок» и других. Она также активно занимается режиссерской деятельностью.