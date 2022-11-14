Париж, 14 ноября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Франко-американская актриса и режиссёр Жюли Дельпи готовит авторскую комедию под названием The Barbarians. Об этом сообщило издание Variety.

Цитата из видеоинтервью Жюли Дельпи

«Фильм будет посвящен сирийским беженцам во Франции. Зрителей ждет уникальная атмосфера. Это смешная черная комедия», — сказала Дельпи. Актриса также отметила, что до нее созданием лент на подобную тему занимались многие режиссеры, однако она уверена, что ее проект окажется уникальным.

Ожидается, что Дельпи не только выступит в качестве режиссера и сценариста, но также сыграет главную роль в предстоящей кинокартине.

Напомним, Жюли Дельпи снималась в таких фильмах, как «Перед закатом», «2 дня в Париже», «Маменькин сынок» и других. Она также активно занимается режиссерской деятельностью.