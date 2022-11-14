Брюссель, , 20:52 — REGNUM Еврокомиссия работает над «планом действий» по вопросу о регулировании миграции, сообщили в пресс-службе ведомства 14 ноября.

Флаг Евросоюза

Предполагается, что новый план будет отличаться от прежних (де-факто недействующих) тем, что будет достигнут компромисс всеми 27 странами-участницами ЕС.

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.