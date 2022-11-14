Челябинск, 14 ноября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Челябинске на детей мобилизованных горожан выплатят в общей сложности 24 млн рублей. Об этом заявил 14 ноября замглавы города Сергей Авдеев на аппаратном совещании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего в городе поданы заявления на выплату для 1198 несовершеннолетних. На каждого ребёнка власти обещают по 20 тыс. рублей.

Также на уровне региона продолжаются выплаты 50 тыс. рублей каждому мобилизованному. Получить эти денги могут члены их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные меры поддержки мобилизованных и их семей были приняты на Южном Урале в октябре.