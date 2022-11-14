Санкт-Петербург, , 22:17 — REGNUM На отчётном Большом казачьем круге более 70 делегатов казачьего округа Санкт-Петербурга единогласно проголосовали за создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождения в его состав казачьего округа Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

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«Санкт-Петербург — один из форпостов России. Это территория границы с Финляндской и Эстонией, последняя из которых входит в блок стран НАТО. И в условиях создавшейся геополитической ситуации, петербуржскому казачеству необходимо наращивать силу, завоевывать авторитет и в будущем достойно войти в состав нового — Северо-Западного реестрового казачьего войска», — сказал собравшимся заместитель атамана ВсКО Игорь Казарезов.

Петербургские казаки на данный момент принимают участие в боевых учениях, добровольцами воюют в зоне проведения СВО в составе отряда «Терек».

Ранее с инициативой создания Северо-Западного войскового казачьего общества выступил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»). Идея была одобрена на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества.