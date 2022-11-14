Бишкек, , 20:45 — REGNUM Киргизстанские спецслужбы задержали ранее судимого контрабандиста, пытавшегося незаконно провезти из Таджикистана в Киргизию крупную сумму наличной иностранной валюты. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданин Киргизии прятал в багажном отсеке своего автомобиля шесть брикетов с $2 млн 750 тысячами, которые он в целях маскировки обернул в полиэтиленовые пакеты и обмотал скотчем.

Против валютного контрабандиста возбудили уголовное дело. Впоследствии спецслужбы Киргизии задержали ещё несколько местных жителей, причастных к этому преступлению.

ИА REGNUM напоминает, что последние несколько месяцев коммерческие банки и пункты обмена валют в Киргизии отказываются продавать населению доллары США, ссылаясь на дефицит наличных американской валюты в стране.

Представители финансовых учреждений утверждают, что острая нехватка наличной валюты возникла в Киргизии из-за ограничения на вывоз капитала сначала из России, а затем и из соседнего Казахстана.

Ситуация вынудила Национальный банк Киргизии ввести запрет на вывоз наличных долларов за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями.