Варшава, , 20:46 — REGNUM Доля Газпрома (48%) в совместном предприятии EuRoPol GAZ оказалась под внешним управлением Польши, пишет Parkiet.

Польское руководство ввело внешнее управлении в отношении EuRoPol GAZ, которая владеет участком магистрали «Ямал — Европа» на территории республики.

Комментируя это решение, польский министр развития и технологий Вальдемар Буда сказал, что это нужно для «безопасности критически важной инфраструктуры» Польши. Он напомнил, что экспроприация невозможна по закону в Польше, а внешнее управление — вполне законно.

Напомним, польский участок «Ямал — Европы» составляет 683 км. Газпром находится под польскими санкциями. В свою очередь Россия ввела санкции в отношении EuRoPol Gas.

Читайте ранее в этом сюжете: Невозможно прогнозировать ситуацию с газопроводом «Ямал — Европа» — Песков