Владивосток, 14 ноября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Казачий батальон «Степь» прошёл боевое слаживание, готовясь к отправке в район проведения специальной военной операции. Бойцы войдут в состав добровольческого отряда «Тигр», сформированного Приморским окружным казачьим обществом Уссурийского войскового казачьего общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Первый батальон отряда «Тигр» уже отправились в зону СВО. В октябре был сформирован второй батальон казачьего добровольческого отряда, ранее заявленный как «Степь». Как ожидается, отряд «Тигр» будет состоять из трёх батальонов. Формирование третьего казачьего батальона будет завершено до конца 2022 года.

Казаков-добровольцев обеспечивают экипировкой, медицинскими аптечками, квадрокоптерами, тепловизорами, автомобилями. Бойцов снаряжают за счёт средств, выделенных из краевого бюджета по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.