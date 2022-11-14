Лондон, 14 ноября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, 14 ноября, после публикации обновлённых прогнозов Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Schmucki Нефть

По состоянию на 19:50 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,93% и достигла $94,14 за баррель.

Тем временем декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 2,48%, до $86,75 за баррель.

Напомним, ранее сегодня ОПЕК понизила свой прогноз относительно роста мирового спроса на нефть в 2022–2023 годах.