Курган, , 20:33 — REGNUM В Курганской области и в соседних регионах 14 и 15 ноября ожидается сильная метель, дождь со снегом и значительное понижение температуры, что приведёт к образованию гололёда на проезжей части и пешеходных зонах. Об опасных погодных явлениях корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Метель © ИА REGNUM

Автолюбителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном автотранспорте. Госавтоинспекция и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Друзья. Погода в очередной раз готовится преподнести сюрприз, связанный с обильным снегопадом и оледенением. Есть предварительные данные по возможному резкому похолоданию. Уже дано поручение региональному штабу отработать все вопросы совместно с главами муниципальных округов, МЧС и ГИБДД», — обратился к землякам в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Пешеходам также необходимо помнить, что при гололёде тормозной путь транспорта возрастает, и при пересечении проезжей части даже в зоне пешеходного перехода надо объективно оценивать расстояние до приближающегося транспорта.