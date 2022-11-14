Москва, 14 ноября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Американский кинокомикс «Человек-Паук: Нет пути домой» заработал в российском прокате 2,987 млрд рублей. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Cristian Bortes Человек-паук

Подобный результат позволил картине обойти спортивную драму «Движение вверх» (2,966 млрд рублей), став третьим самым кассовым фильмом в РФ за всю историю.

Первое и второе места в рейтинге самых кассовых проектов России по-прежнему занимают «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,516 млрд рублей) и комедия «Холоп» (3,069 млрд рублей).

Напомним, премьера «Человека-Паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. В мировой прокате кинокомикс собрал $1,916 млрд.