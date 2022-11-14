Элиста, , 20:53 — REGNUM В Калмыкии завершена уборка картофеля и овощей. Валовый сбор урожая составил 10,9 тыс. тонн — на 500 тонн больше показателя 2021 года. Об этом 14 ноября в своём телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Линия сортировки картофеля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Глава Калмыкии также обратил внимание на оказание финансовой поддержки аграриям. Так, республиканский минсельхоз предоставил труженикам АПК субсидии на возмещение части затрат в размере 10,6 млн рублей.

Калмыцкие аграрии уже ставят перед собой амбициозные задачи на перспективу — выйти в 2023 году на ещё более высокие показатели по урожаю зерна, картофеля и овощей.

ИА REGNUM сообщало, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 году в Калмыкии составил 715 тыс. тонн, что является рекордом для аридных условий степной республики.