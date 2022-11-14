Элиста, 14 ноября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Калмыкии завершена уборка картофеля и овощей. Валовый сбор урожая составил 10,9 тыс. тонн — на 500 тонн больше показателя 2021 года. Об этом 14 ноября в своём телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля

Глава Калмыкии также обратил внимание на оказание финансовой поддержки аграриям. Так, республиканский минсельхоз предоставил труженикам АПК субсидии на возмещение части затрат в размере 10,6 млн рублей.

Калмыцкие аграрии уже ставят перед собой амбициозные задачи на перспективу — выйти в 2023 году на ещё более высокие показатели по урожаю зерна, картофеля и овощей.

ИА REGNUM сообщало, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 году в Калмыкии составил 715 тыс. тонн, что является рекордом для аридных условий степной республики.