Вашингтон, , 20:42 — REGNUM В Сеть выложили четыре новых кадра из будущего фильма ужасов «Винни Пух: Кровь и мёд». Изображения были опубликованы 14 ноября на портале IGN.

Постер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» Dread Central

На фотографиях можно видеть ребёнка, который, судя по всему, является Кристофером Робином, а также главного «героя» хоррора — маньяка Винни-Пуха. Как отметил режиссёр картины Рис Фрейк-Уотерфилд, изображения являются лучшими кадрами, которые он может показать людям на данный момент.

Напомним, фильм «Винни Пух: Кровь и мёд» попал в скандал сразу после анонса проекта, многие поклонники рассказов британского писателя Алана Милна назвали его неприемлемым. Сюжет картины расскажет о том, как злые версии Винни-Пуха и Пятачка совершают массовые убийства. Трейлер фильма был опубликован 7 сентября 2022 года, премьера состоится 15 февраля 2023-го.

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