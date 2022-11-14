Луганск, 14 ноября 2022, 20:53 — REGNUM С января по октябрь 2022 года Луганская железная дорога перевезла около 300 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в концерне «Железные дороги Донбасса» 14 ноября.

Электричка
Электричка
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Так, согласно приведённым сведениям, за десять месяцев 2022 года пассажирскими поездами государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганская железная дорога» воспользовались 299 636 пассажиров: пригородными электричками перевезено 281 410 человек, межреспубликанскими — 18 226 пассажиров.

Всего с января по октябрь 2022 года, пишет «Луганский информационный центр», Донецкой и Луганской железными дорогами перевезено 1 млн 27 тыс. 336 пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года железнодорожные составы в ЛНР были использованы для эвакуации мирного населения в Россию

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