Москва, , 20:57 — REGNUM Открытое признание власти в своих ошибках в процессе СВО может искоренить общественный резонанс. Об этом заявил российский кинорежиссёр Тигран Кеосаян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 13 ноября.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет никакой паники. Есть хуже — раздражение. Потому что образованный человек, гражданин России, который хотя бы читал пару книжек и знает историю, понимает банальную вещь — нельзя победить ядерную державу. Обладатели ядерного оружия не проигрывают войны», — сообщил общественный деятель.

«Раздражение это очень опасная штука. Когда объявили частичную мобилизацию, в этот самый момент поменялся общественный договор. Раньше он не пересекал народ с теми, кто занимается ведением СВО. Договор поменялся тогда, когда народ попросили встать на защиту Родины», — высказался он.

«Почему возникло это раздражение? Потому что власть не доверяет людям, народу и его зрелости. Что же мешает сказать, признать, что были ошибки? В этом нет ничего страшного в том, чтобы признаться своему народу. От такой искренности, народ по-другому бы смотрел на происходящее», — заключил Кеосаян.

Ранее стало известно, что Кремль ведет переговоры с ООН о перспективах зерновой сделки, срок продления которой истекает 19 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что диалог с организацией развивается в конструктивном ключе. «С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные», — сказал Песков РИА Новости.