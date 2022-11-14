Херсон, , 20:14 — REGNUM Бандеровские власти устроили репрессии в отношении мирных жителей части Херсонской области, не подконтрольной ВСУ, сообщает 14 ноября телеграм-канал «Главное о Херсоне».

Херсон Libkos/AP

Уточняется, что информация поступила из пресс-службы врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Власти региона уже располагают данными об этих репрессиях.

Кроме того, телеграм-канал сообщало, что киевские власти, ограничившие въезд и выезд из Херсона, вероятно, будут под предлогом работ по разминированию проводить в городе фильтрационные мероприятия.

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