Бандеровцы устроили репрессии против мирных жителей Херсона
Херсон, 14 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Бандеровские власти устроили репрессии в отношении мирных жителей части Херсонской области, не подконтрольной ВСУ, сообщает 14 ноября телеграм-канал «Главное о Херсоне».
Libkos/AP
Херсон
Уточняется, что информация поступила из пресс-службы врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Власти региона уже располагают данными об этих репрессиях.
Кроме того, телеграм-канал сообщал, что киевские власти, ограничившие въезд и выезд из Херсона, вероятно, будут под предлогом работ по разминированию проводить в городе фильтрационные мероприятия.