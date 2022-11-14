Генуя, Италия, 14 ноября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Власти ряда населенных пунктов итальянской Лигурии (Генуя) установили «велосипедные батареи», с помощью которых каждый желающий сможет помочь «зарядить» рождественскую иллюминацию, передают местные СМИ 14 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Рождество

Инициатива вызвана резким ростом цен на электричество и желанием местных властей сэкономить, использовав при этом «зеленые» методы.

Также сообщается о переходе ряда населенных пунктов на использование светодиодных ламп для рождественской подсветки. При этом отмечается, что во многих городках региона продолжительность праздничной иллюминации будет в любом случае заметно сокращена.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.