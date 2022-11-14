Донецк, 14 ноября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Сквер в центре Донецка назван в честь российского актёра Сергея Пускепалиса, погибшего в результате автокатастрофы в сентябре 2022 года. Распоряжение об увековечении его памяти подписал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Volkovteatr.ru Сергей Пускепалис

«Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путём присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна — сквер имени Сергея Пускепалиса», — сказано в документе, опубликованном на сайте администрации Донецка.

ИА REGNUM сообщало, что художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате дорожной аварии, случившейся утром 20 сентября на 201-м км автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области.

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