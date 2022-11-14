Москва, 14 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Телеведущая Алла Михеева считает, что, несмотря на приостановку съемочного процесса, шоу «Вечерний Ургант» в ближайшее время вернется в телеэфир. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

«Конечно, я ребенок этой передачи, для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения», — сказала Михеева. Она также добавила, что сожалеет о том, что программа не выходит в эфир в свой юбилейный сезон, однако надеется, что в будущем работа над проектом возобновится.

Напомним, последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел 25 февраля 2022 года. С того момента в СМИ регулярно появлялась информация о закрытии телешоу, однако его дальнейшая судьба по-прежнему неизвестна.