Сыктывкар, 14 ноября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Коми льготных лекарств по отсроченным рецептам ждут 197 человек. Об этом в видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Vestikamaza.ru Запас лекарств

«Ситуация значительно улучшилась, и почти все лекарства приходят к пациентам в срок. Напомню, что еще в начале года количество отсроченных рецептов в республике приближалось к 30 тысячам. Были перебои с поставкой сахароснижающих, противосудорожных лекарств и препаратов для лечения эндокринных заболеваний. На сегодняшний день количество отсроченных рецептов снизилось в разы — в списке сейчас находится всего 197 рецептов», — подчеркнул Уйба.

Навести порядок в системе льготного лекарственного обеспечения удалось благодаря внедрению в 2022 году новой системы. Теперь и закупка, и поставка препаратов сосредоточена у единого поставщика — Государственных аптек Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост фармотрасли.

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