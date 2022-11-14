Анкара, 14 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Власти Турции продолжают разыгрывать карту «глобального посредничества», отметил 14 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин, комментируя переговоры руководителей СВР и ЦРУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщалось ранее, руководители Службы внешней разведки России и ЦРУ США по инициативе американской стороны провели переговоры в Турции. Основным вопросом встречи был обмен заключенными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на роль посредника, рассчитывая получать «плюшки» как от России, так и от Запада, добавил эксперт.