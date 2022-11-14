Апшеронский район, Краснодарский край, 14 ноября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Алексей Передереев официально вступил в должность главы Апшеронского района Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

«В районе много проблем, которые требуют незамедлительного решения. В первую очередь, это вопросы социальной направленности и экономического развития», — отметил на сессии совета муниципального образования Алексей Передереев.

Новый глава Апшеронского района — уроженец Хадыженска. У него два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В его трудовой биографии — работа бурильщиком, мастером текущего ремонта скважин.

До назначения на руководящий пост Алексей Передереев исполнял обязанности главы Апшеронского района.