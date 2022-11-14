Берлин, , 19:55 — REGNUM Подземные хранилища газа на территории Германии практически полностью заполнены топливом. Об этом сообщило 14 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Газ Gazprom.ru

«Заполнение продолжается. Общий уровень газа в хранилищах составляет 99,89%», — говорится в пресс-релизе.

В частности, как сообщается, заполнение хранилища в Редене, которое является крупнейшим в Германии, к настоящему времени достигло 94,66%.

В комментарии регулятора отмечается, что страна может избежать проблем с нехваткой газа в предстоящий зимний период при условии экономии не менее 20% от обычного уровня потребления.

Напомним, на минувшей неделе Немецкая метеорологическая служба сообщила, что предстоящая зима в Германии может стать одной из самых тёплых за последние десятилетия, что позволит стране сэкономить на потреблении энергоносителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Зима в Германии может стать одной из самых тёплых за 30 лет