Лос-Анджелес, США, , 19:54 — REGNUM Disney закрыл проект фильма на основе франшизы «Пираты карибского моря», главную роль в котором должна была исполнить Марго Робби. Об этом 14 ноября сообщает журнал Variety.

Марго Робби (сс) Eva Rinaldi

«У нас была идея, и мы разрабатывали её какое-то время, много лет назад, чтобы было больше женских ролей — не совсем женских, а просто другой тип истории», — рассказал Робби, добавив, что тогда авторам проекта казалось, что подобный сюжет «был бы действительно крутой».

«Но я думаю, они (Disney — ИА REGNUM) не хотят этого делать», — отметила актриса.

Напомним, проект упомянутой картины с участием Марго Робби был анонсирован в июне 2020 года. Тогда его авторы сообщили, что сценарий к ней напишет Кристина Ходсон, работавшая над созданием отменённого кинокомикса «Бэтгёрл», а также над фильмами «Взаперти», «Хищные птицы», «Незабываемое» и другими.

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