Оренбург, , 19:53 — REGNUM Министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Факт хищения денежных средств особо крупном размере выявлен в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре 2021 года против руководителя автономной некоммерческой организации «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области». Установлено, что к хищению причастен руководитель министерства. В результате возбуждено новое уголовное производство, прокомментировали в полиции.

Правоохранители выяснили, что должностное лицо совершило хищение более 19 млн рублей, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о реальной стоимости работ по реализации госпрограммы по развитию и благоустройству городской среды на территории Оренбуржья.

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