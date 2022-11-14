Москва, , 20:02 — REGNUM США готовятся к масштабной войне на территории ЕС. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 ноября.

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«США целенаправлено переводит государство в режим военной мобилизации и подготовки к войне. Это делается целевым образом. Почему это начало происходить? Они для себя осознали, что возможности исключительно ситуации на территории б. УССР ограничены, понятны только границы применимости ситуации. После достижения этих границ будет война в Европе», — предупредил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим ожидает получить около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования до конца ноября. Еще 3 млрд долларов инвестиций ожидается в декабре, об этом свидетельствует министр финансов киевского протектората Сергей Марченко.