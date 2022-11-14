Москва, 14 ноября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. США готовятся к масштабной войне на территории ЕС. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 ноября.

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«США целенаправленно переводят государство в режим военной мобилизации и подготовки к войне. Это делается целевым образом. Почему это начало происходить? Они для себя осознали, что возможности исключительно ситуации на [территории б. УССР] ограничены, понятны только границы применимости ситуации. После достижения этих границ будет война в Европе», — предупредил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим ожидает получить около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования до конца ноября. Еще 3 млрд долларов инвестиций ожидается в декабре, об этом свидетельствует министр финансов киевского протектората Сергей Марченко.