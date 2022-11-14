Москва, 14 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Галанин представил видео под названием «Тебя не сломать». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале «Дневник с фронта: Музыка» 14 ноября.

Сергей Галанин

Опубликованное видео стало совместной работой Галанина и документального проекта «Один день: Новые герои», созданного журналистами, работающими в зоне спецоперации и Общественной палаты ДНР.

Сама видеоработа состоит из кадров боевых действий ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Сергей Галанин неоднократно публично поддерживал проведение спецоперации. Музыкант также регулярно выпускает патриотические песни и принимает участие в концертах в поддержку российской армии.