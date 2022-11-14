Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Советском районе Ростова-на-Дону обнаружена несанкционированная свалка. В числе отходов обнаружено более сотни люминесцентных ламп, содержащих ртуть. Об опасной находке корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщили в пресс-службе компании «Чистый город» — регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Свалка, которую устроили на улице Совхозной — на территории городского леса, занимает площадь около 500 кв. метров. На месте также найдены документы, принадлежащие пяти компаниям, которым, возможно, и принадлежат люминесцентные лампы, которые относятся к самому высокому классу опасности.

Все материалы переданы специалистам областной и природоохранной прокуратур для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности. За загрязнение и другое негативное воздействие на окружающую среду хозяевам мусора грозит штраф.