Москва, , 19:43 — REGNUM России необходим замкнутый цикл производства ключевой оборонной, и не только оборонной, продукции, ход спецоперации в б. УССР это доказывает, отметил в своем телеграм-канале (Colonelcassad) 14 ноября военный эксперт Борис Рожин, комментируя решение правительства России.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил. что правительство дополнительно выделит 44 млрд рублей на расширение производства авиационных двигателей всех типов.

“Возвращаемся к тому, что было в СССР, вместо прекрасного [тезиса] «а зачем самим делать, у нас хуже, купим за границей», — отметил эксперт.