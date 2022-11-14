Москва, , 19:38 — REGNUM Певица и актриса Наталия Орейро снимется в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

Наталья Орейро (сс) Marianagelves

Отмечается, что с соответствующим анонсом авторы проекта выступили во время защиты очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино. В картине, кроме Орейро, также будут сниматься Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров.

Как сообщила представитель Киностудии имени Горького Лика Бланк, работа над сценарием велась на протяжении двух лет. Она добавила, что создатели фильма хотят «сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом». В качестве режиссёра выступит Кирилл Кузин («Лондонград. Знай наших», «Сергий против нечисти»), премьера запланирована на 2025 год.

Напомним, в ноябре 2021 года Наталия Орейро стала гражданкой России. Популярность в нашей стране она приобрела благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», который показывали по телеканалу РТР в период с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000-го.

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