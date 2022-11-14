София, 14 ноября 2022, 19:36 — REGNUM Сотрудники управления таможенной службы Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе партию сигар общей стоимостью в 130 тыс. левов ($65 тыс.). Об этом 14 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, неучтенный груз был спрятан в грузовом автомобиле, следовавшем из Турции в Молдавию. Водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения перевозимого им товара.
Предполагается, что вся изъятая партия табачных изделий в количестве 20 тыс. упаковок будет уничтожена.
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