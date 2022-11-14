Лондон, , 19:36 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе за день торгов в понедельник, 14 ноября, поднялась почти на 16% и превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 18:30 мск стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 15,8% относительно расчётной цены предыдущего торгового дня и достигла отметки в $1200,5 за тысячу кубометров.

Напомним, расчётная цена на газ по итогам торгов в минувшую пятницу составила $1037 за тысячу кубометров, что стало самым низким показателем с 26 октября.